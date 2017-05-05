Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.85 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Министр ЕЭК В.Корешков: "ЕЭК и Всемирная организация здравоохранения договорились о сотрудничестве"Министр ЕЭК В.Корешков: "ЕЭК и Всемирная организация здравоохранения договорились о сотрудничестве"В ЕАЭС стартует единый рынок лекарственных средствВ ЕАЭС стартует единый рынок лекарственных средств

ЕЭК и Международный союз железных дорог подписали меморандум о взаимопонимании

Источник:
http://kabar.kg/news/eek-i-mez...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424500-ru.html

Похожие новости

Железнодорожники поздравили ветеранов и вручили денежные подарки

По итогам кыргызско-казахского бизнес-форума подписаны контракты на $11,8 млн

По итогам Кыргызско-казахского бизнес-форума подписаны контракты на 11,8 млн. долларов

Международная федерация баскетбола разрешила играть в хиджабах

Правила рассмотрения ЕЭК заявлений потребителей о нарушении их прав организациями железнодорожного транспорта

5 мая 2017, 23:03       Комментарии

Бишкек, 5 мая /Кабар/. В Париже 5 мая 2017 года член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Адамкул Жунусов и генеральный директор Международного союза железных дорог (МСЖД) Жан-Пьер Лубину подписали Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и МСЖД.
Сотрудничество Комиссии с МСЖД станет прочной основой для обмена опытом по вопросам повышения конкурентоспособности, экономичности, безопасности железнодорожных перевозок грузов и пассажиров, и окажет положительное влияние на дальнейшее развитие интеграционных процессов в сфере железнодорожного транспорта в евразийском регионе. Стороны намерены осуществлять сотрудничество путем обмена информацией и документами, проведения совместных совещаний, выработки предложений по повышению качества услуг и улучшению работы железнодорожного транспорта.
"Уверен, что реализация положений Меморандума будет способствовать установлению взаимовыгодных связей Евразийской экономической комиссии с организациями-членами Международного союза железных дорог, – отметил Адамкул Жунусов. – Я верю, что изучение опыта такой уважаемой организации как МСЖД, найдет свое отражение в масштабной работе Комиссии по разработке стратегического документа – Плана мероприятий "дорожной карты" по выполнению согласованной транспортной политики государств-членов Евразийского экономического союза".
Адамкул Жунусов предложил Генеральному директору МСЖД разработать план действий по реализации Меморандума и выразил надежду на дальнейшее укрепление взаимопонимания и сотрудничества. Жан-Пьер Лубину поддержал инициативу министра ЕЭК.
Справка
Международный союз железных дорог (МСЖД, UIC) – международная неправительственная организация, объединяющая национальные железнодорожные компании. Она была создана в 1922 году на основе французского права, штаб-квартира находится в Париже (Французская Республика).
Главная цель МСЖД – содействие продвижению и развитию железнодорожного транспорта на глобальном уровне, решение проблем мобильности и устойчивого развития.
В настоящее время организация насчитывает 199 членов.
Пресс-служба ЕЭК

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум