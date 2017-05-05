ЕЭК и Международный союз железных дорог подписали меморандум о взаимопонимании

5 мая 2017, 23:03 Комментарии

Бишкек, 5 мая /Кабар/. В Париже 5 мая 2017 года член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Адамкул Жунусов и генеральный директор Международного союза железных дорог (МСЖД) Жан-Пьер Лубину подписали Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и МСЖД.

Сотрудничество Комиссии с МСЖД станет прочной основой для обмена опытом по вопросам повышения конкурентоспособности, экономичности, безопасности железнодорожных перевозок грузов и пассажиров, и окажет положительное влияние на дальнейшее развитие интеграционных процессов в сфере железнодорожного транспорта в евразийском регионе. Стороны намерены осуществлять сотрудничество путем обмена информацией и документами, проведения совместных совещаний, выработки предложений по повышению качества услуг и улучшению работы железнодорожного транспорта.

"Уверен, что реализация положений Меморандума будет способствовать установлению взаимовыгодных связей Евразийской экономической комиссии с организациями-членами Международного союза железных дорог, – отметил Адамкул Жунусов. – Я верю, что изучение опыта такой уважаемой организации как МСЖД, найдет свое отражение в масштабной работе Комиссии по разработке стратегического документа – Плана мероприятий "дорожной карты" по выполнению согласованной транспортной политики государств-членов Евразийского экономического союза".

Адамкул Жунусов предложил Генеральному директору МСЖД разработать план действий по реализации Меморандума и выразил надежду на дальнейшее укрепление взаимопонимания и сотрудничества. Жан-Пьер Лубину поддержал инициативу министра ЕЭК.

Справка

Международный союз железных дорог (МСЖД, UIC) – международная неправительственная организация, объединяющая национальные железнодорожные компании. Она была создана в 1922 году на основе французского права, штаб-квартира находится в Париже (Французская Республика).

Главная цель МСЖД – содействие продвижению и развитию железнодорожного транспорта на глобальном уровне, решение проблем мобильности и устойчивого развития.

В настоящее время организация насчитывает 199 членов.

Пресс-служба ЕЭК