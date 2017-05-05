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Сотрудники СИЗО-1 ГСИН КР встретили праздник на футбольном поле

 

Фотографии: kabar.kg

             

Источник:
http://kabar.kg/news/sotrudnik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424498-ru.html

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5 мая 2017, 22:05       Комментарии

Бишкек, 5 мая /Кабар/. В Бишкеке на стадионе "Трудовые резервы" состоялся традиционный праздничный турнир по мини-футболу. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН при Правительстве КР.
Турнир, организуемый сотрудниками СИЗО-1 ГСИН, проводится уже пятый год подряд. Для его проведения сотрудники следственного изолятора собирают средства совместно с фондом "Ынтымак". На турнире по традиции одна смена, проводящая турнир, встречает ветеранов. В нынешнем году в состязании по одному из самых популярных видов спорта приняли участие пять команд: четыре, представляющие дежурные смены, и команда ветеранов СИЗО-1.
Открывая турнир, председатель ГСИН Таалайбек Жапаров отметил, что сейчас в ведомстве большое внимание уделяется развитию спорту. Он пожелал победить сильнейшей команде и объявил, что лучший коллектив получит путевку на участие в предстоящей спартакиаде ГСИН, которая будет проведена на Иссык-Куле.
В результате интересной и напряженной спортивной борьбы победителем турнира стала команда 1-й смены, второе место у сотрудников 2-й смены, на третьем месте – футболисты сборной команды офицерского состава, четвертое место у сборной 5-й смены. Победителям от руководства СИЗО-1 были вручены кубки и денежные призы.
Подводя итоги турнира, первый заместитель председателя ГСИН Жоробек Дуйшембиев заметил, что теперь необходимо передать эту спортивную традицию другим учреждениям службы.
По результатам турнира были определены лучшие игроки. Ими признали Эрлана Капарбекова и Изата Озубекова. Лучшим вратарем стал Тилек Акбалаев. Лучшие защитники – Аман Бекташев, Мизирбай уулу Азамат, Бактыбек Ибраев. Лучшие нападающие – Темирбек уулу Рысбек и Бакыт Жамгырчиев. Лучший бомбардир – Нурлан Кошокбаев. За высокую организацию турнира были поощрены Манжы Жапыпов и Турдубек Кожомбердиев.
Бывший сотрудник СИЗО -1 К. Сулайманкулов, работающий ныне директором дома отдыха "Орозобек-Ата" в Чолпон-Ате, подарил сертификат на двухдневный отдых двум лучшим игрокам турнира.

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