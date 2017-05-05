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Новости Кыргызстана

Сотрудники СИЗО-1 ГСИН КР встретили праздник на футбольном полеСотрудники СИЗО-1 ГСИН КР встретили праздник на футбольном поле

Информация по оказанию медицинской помощи в Чон Алайском районе Ошской области

Источник:
http://kabar.kg/news/informatc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424497-ru.html

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5 мая 2017, 22:07       Комментарии

Бишкек, 5 мая /Кабар/. По состоянию на 20.00ч. 5 мая 2017 года в сёлах Карамык, Жекенди, Алга, Кара Тейит Чон Алайского района Ошской области врачами осмотрены более 800 человек. Из них дети до 14 лет - 236. 2 человека госпитализированы для оказания стационарной помощи в Центр общеврачебной помощи Дароот Коргон. Об этом сообщили в пресс-службе МЗКР.
1. Г. Х., 1949 г. р., мужчина, с диагнозом Гипертоническая болезнь третьей степени.
2. Н. А., 2004 г. р., девочка, с диагнозом Острая реакция на стресс.
По словам координатора по здравоохранению Ошской области Эльмиры Нарматовой, в сёлах Чон Алайского района Ошской области оказывают медицинскую помощь населению 18 врачей, 36 человек среднего медицинского персонала. Задействованы 6 машин скорой медицинской помощи. Ведётся круглосуточное дежурство медицинских работников.

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