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Главы пенитенциарных служб стран СНГ обсудят вопросы борьбы с преступностью в тюрьмах

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424496-ru.html

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5 мая 2017, 21:44       Комментарии

В в Минске 11 мая пройдет заседание совета руководителей пенитенциарных служб государств-участников СНГ.
Как сообщает исполком СНГ, в проекте повестки дня встречи девять вопросов. Среди них - ход реализации плана работы совета на 2016-2017 годы, его взаимодействие с другими органами отраслевого сотрудничества стран СНГ, включение в проект Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы предложений совета, направленных на совершенствование сотрудничества подразделений уголовно-исполнительных систем государств СНГ в борьбе с преступностью и обеспечении безопасности в пенитенциарной сфере.
Кроме того, члены совета обменяются актуальной информацией и опытом работы в пенитенциарной сфере, утвердят порядок создания и деятельности рабочих групп по своему направлению работы, обсудят вопросы, связанные с совершенствованием механизма передачи осужденных к лишению свободы в государства, гражданами которых они являются, рассмотрят ряд других вопросов.
Совет руководителей пенитенциарных служб государств-участников Содружества Независимых Государств был создан в 2015 году. На сегодняшний день в его состав входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Республика Таджикистан подписала Соглашение об образовании Совета и в настоящее время проводит процедуру его ратификации.

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