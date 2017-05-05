Красавица Жылдыз: через 10 лет стану полковником МВД

5 мая 2017, 21:02 Комментарии

Жылдыз Жумабаева родилась в селе Лангар Ошской области, училась в Оше. Ее родители 20 лет назад поехали работать в Россию, там и осели. Все это время ее воспитывали дедушка с бабушкой.

- Когда вы решили стать сотрудником правоохранительных органов?

- Такое решение я приняла в 9-м классе. Позвонила в Академию МВД Кыргызстана, однако выяснилось, что не прохожу по требованиям: я и мои родители являемся гражданами России. Сперва я не знала, что делать, но потом решила - буду учиться в российской академии. Поэтому 11-й класс отучилась в Новосибирске.

- Насколько трудно было поступить в академию?

- Это стоило больших трудов. Например, в течение года я изучала историю России. После окончания школы прошла медицинский осмотр. Затем поехала поступать в Омск. Экзамены в академию сдавала в течение 20 дней.

- Учиться сложно?

- Я не только учусь, но и работаю. Помогаю патрульным подразделениям, дежурю сутками. В такие дни очень хочется спать, к другим сложностям я уже привыкла. На первом курсе очень скучала по родителям. Нам зимой дают 2 недели каникул, летом - месяц, остальное время нет возможности выехать из Омска, иначе отчисление.

- Вы хотите работать в Кыргызстане?

- Разумеется, хочется принести пользу стране, где родился и вырос. Но сейчас планов возвращаться нет. В будущем посмотрим.

- Работа в правоохранительных органах опасна для девушек?

- Она опасна и для мужчин. Но кто-то ведь должен стоять на страже общественного порядка.

- Вы увлекаетесь спортом? Каким именно?

- С детства занималась спортом - сперва дзюдо, а потом самбо. Дважды становилась вице-чемпионом Кыргызстана, переехав в Россию, победила в городском первенстве в Новосибирске. Сейчас я кандидат в мастера спорта.

- Кем видите себя через 10 лет?

- Лучшим специалистом в своей профессии. Моя мечта - стать полковником полиции.

- Как коллеги-мужчины относятся к вашему желанию стать сотрудником полиции?

- Всем не угодишь. Одни говорят: "Женщинам не стоит работать в МВД, для них есть другие сферы". Кто-то, наоборот, относится к моему выбору положительно.

- В соцсетях я слышала, как вы пели на кыргызском языке. Вы и пением увлекаетесь?

- Это мое хобби. Талант мне передался от мамы. Когда есть свободное время, пою, записи выкладываю в соцсетях. Как оказалось, людям это нравится, они высоко оценивают мое исполнение, хвалят.

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