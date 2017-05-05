Руководитель Аппарата правительства поздравил активистов гражданского общества с Днем Конституции (фото)

5 мая 2017, 20:29 Комментарии

Руководитель Аппарата правительства Кыргызстана Акылбек Осмоналиев поздравил активистов гражданского общества, внесших большой вклад в укрепление и развитие кыргызской государственности, с Днем Конституции КР. Об этом 5 мая сообщили в правительстве.

"Ваша общественная деятельность - яркий пример высокой гражданской ответственности и бескорыстной любви к своей стране. Именно благодаря таким людям как вы, укрепляются основы кыргызской государственности, развиваются институты гражданского общества, воспитывается чувство патриотизма у подрастающего поколения. Учитывая ваш вклад в развитие нашей республики, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков поздравляет вас с Днем Конституции Кыргызской Республики. От его имени хочу пожелать вам крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе и новых свершений во благо кыргызского народа и страны в целом", - сказал он.

А.Осмоналиев подчеркнул, что Конституция КР, принятая 5 мая 1993 года, сыграла важнейшую роль в новейшей истории Кыргызстана, предопределив основные векторы развития страны на многие годы вперед.

"Сегодня Конституция дает широкие возможности для гражданина в части как защиты своих прав и интересов, так и внесения предложений относительно своего видения дальнейшего развития страны. Правительство поддерживает граждан с активной гражданской позицией, так как все поступающие предложения внимательно изучаются. Многие из них в дальнейшем мы используем для совершенствования работы государственного аппарата", - сказал министр.

Во встрече приняли участие поэт-писатель, инвалид Великой Отечественной войны 2 группы, председатель Общественного фонда "Ак Жол" Асек Урманбетов, член Союза писателей Кыргызской Республики Каныбек Бокоев, руководитель общественного объединения "Ассоциация "Юристы Кыргызстана" Женишбек Арзыматов, директор общественного фонда "Гражданская инициатива интернет политики" Татту Мамбеталиева и директор общественного объединения "Алыкул үйү-борбору" Памирбек Казыбаев.