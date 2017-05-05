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Соцфонд КР: Факт перечисления пенсии умершей женщине выявлен Управлением внутреннего аудита ведомства

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/sotsfo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424493-ru.html

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5 мая 2017, 18:45       Комментарии

Пресс-служба Соцфонда Кыргызской Республики сообщила подробности дела о перечислении пенсии умершей кыргызстанки на банковский счет и последующем обналичивании средств.
«Пресс-служба Социльного фонда Кыргызской Республики сообщает, что факты переплаты денежных средств на умершего пенсионера были выявлены Управлением внутреннего аудита СФ КР в ходе проведения аудита в Токтогульском районном управлении Фонда. Позже все материалы аудита были переданы в правоохранительные органы Токтогульского района Джалал-Абадской области», — комментируют ситуацию в ведомстве.
Напомним, накануне, 4 мая, Генеральная прокуратура КР сообщила, что должностные лица Токтогульского районного управления СФ КР, заведомо зная о смерти пенсионерки А.А., с 1 июня 2013 года по 31 июля 2016 года незаконно перечисляли пенсию на ее банковский счет, откуда неустановленными лицами обналичивались. Кроме того, работники райуправления ежегодно производили перерасчет пенсии с повышением ее размера.

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