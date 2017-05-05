В Казани главы правительств СНГ обсудят 12 вопросов, в том числе совместное использование комплекса на базе казахстанского токамака

5 мая 2017, 19:42 Комментарии

В городе Казань 26 мая состоится заседание совета глав правительств государств-участников СНГ.

Как сообщается на сайт исполкома СНГ, в повестку дня включены следующие вопросы:

1. О Соглашении о совместном использовании экспериментального комплекса на базе казахстанского материаловедческого токамака.

2. О плане первоочередных мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств-участников СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении на период 2017-2019 годов.

3. О порядке определения размера вознаграждения членов и председателя комиссии экспертов, возмещаемых им расходов, обеспечения оплаты вознаграждения и расходов, предусмотренных приложением 4 к договору о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.

4. О комплексе мероприятий на 2017-2020 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года.

5. О соглашении о сближении подходов по нормативно-правовому и нормативно-техническому регулированию, оценке соответствия, стандартизации, аккредитации и метрологическому обеспечению в области использования атомной энергии в мирных целях.

6. О соглашении о сотрудничестве государств-участников СНГ в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.

7. О соглашении о сотрудничестве в сфере противодействия производству и распространению контрафактной продукции.

8. О протоколе о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности от 19 ноября 2010 года.

9. Об актуализации положения об операторе межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года.

10. О межгосударственной радионавигационной программе государств-участников Содружества Независимых Государств на период до 2020 года.

11. О внесении изменений в положение о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников Содружества Независимых Государств.

12. О реализации решения совета глав государств СНГ от 16 сентября 2016 года об Экономическом суде СНГ.

Для справки:

Казахстанский материаловедческий токамак (КТМ) - это экспериментальная термоядерная установка для исследований и испытаний материалов в режимах энергетических нагрузок, близких к ITER (Международный экспериментальный термоядерный реактор) и будущих энергетических термоядерных реакторов.