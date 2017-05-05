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Дождь, грозы и снег — погода по Кыргызстану на субботуДождь, грозы и снег — погода по Кыргызстану на субботу

В Казани главы правительств СНГ обсудят 12 вопросов, в том числе совместное использование комплекса на базе казахстанского токамака

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424492-ru.html

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" МДС " Электронное правительство: миф или реальность?

5 мая 2017, 19:42       Комментарии

В городе Казань 26 мая состоится заседание совета глав правительств государств-участников СНГ.
Как сообщается на сайт исполкома СНГ, в повестку дня включены следующие вопросы:
1. О Соглашении о совместном использовании экспериментального комплекса на базе казахстанского материаловедческого токамака.
2. О плане первоочередных мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств-участников СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении на период 2017-2019 годов.
3. О порядке определения размера вознаграждения членов и председателя комиссии экспертов, возмещаемых им расходов, обеспечения оплаты вознаграждения и расходов, предусмотренных приложением 4 к договору о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.
4. О комплексе мероприятий на 2017-2020 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года.
5. О соглашении о сближении подходов по нормативно-правовому и нормативно-техническому регулированию, оценке соответствия, стандартизации, аккредитации и метрологическому обеспечению в области использования атомной энергии в мирных целях.
6. О соглашении о сотрудничестве государств-участников СНГ в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.
7. О соглашении о сотрудничестве в сфере противодействия производству и распространению контрафактной продукции.
8. О протоколе о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности от 19 ноября 2010 года.
9. Об актуализации положения об операторе межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года.
10. О межгосударственной радионавигационной программе государств-участников Содружества Независимых Государств на период до 2020 года.
11. О внесении изменений в положение о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников Содружества Независимых Государств.
12. О реализации решения совета глав государств СНГ от 16 сентября 2016 года об Экономическом суде СНГ.
Для справки:
Казахстанский материаловедческий токамак (КТМ) - это экспериментальная термоядерная установка для исследований и испытаний материалов в режимах энергетических нагрузок, близких к ITER (Международный экспериментальный термоядерный реактор) и будущих энергетических термоядерных реакторов.

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