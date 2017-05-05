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Пугающее зрелище! Чоналайцы сняли на видео землетрясение в горах

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424491-ru.html

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На границе с Таджикистаном зарегистрировано еще одно землетрясение

5 мая 2017, 19:24       Комментарии

Житель села Карамык Чон-Алайского района Ошской области прислал по WhatsApp-каналу видео, что происходит в горах во время подземных толчков. По его словам, запись сделана в среду, 3 мая. На кадрах видно, как у подножия гор поднимается пыль.
Явление, выглядящее необычным, на самом деле вполне заурядный процесс, сказал в разговоре с корреспондентом агентства Sputnik Кыргызстан директор Института сейсмологии НАН КР Канатбек Абдрахматов.
"Часто бывает так, что эпицентр землетрясения где-то в горах, а люди находятся километрах в двадцати от очага - при этом их трясет не очень сильно, а в горах поднимается вот такая пыль, со стороны это смотрится необычно", - сказал сейсмолог.
В среду, 3 мая, в 10.47 сейсмостанции зафиксировали в Таджикистане землетрясение силой 7 баллов в эпицентре. Очаг располагался в 120 километрах к юго-востоку от Баткена и 192 к юго-западу от Оша. В 47 километрах от эпицентра находится село Карамык Баткенской области.
После этого наблюдались повторные толчки (афтершоки), наиболее сильный произошел в пятницу, 5 мая, в 11.10. В очаге сила сейсмической активности составила 5 баллов.
Передать информацию о событиях, происшествиях и новостях можно на наш WhatsApp-канал по номеру +996 706 566 544.

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