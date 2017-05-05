Дождь, грозы и снег — погода по Кыргызстану на субботу

5 мая 2017, 19:31 Комментарии

БИШКЕК, 5 мая - Sputnik. На территории республики 6 мая ожидаются дожди, грозы, в высокогорных районах снег, сообщает Кыргызгидромет.

На высокогорных участках дорог снежный накат, гололедица, предупреждают синоптики.

В Чуйской и Таласской областях ночью будет +8....+15, днем до 28 градусов тепла.

В Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях ночью ожидается от 10 до 15 градусов выше нуля, днем 24-29 со знаком "плюс". В Нарынской области ночью 1-6 градусов тепла, а в дневное время столбик термометра поднимется до +21. В Иссык-Кульской области ночью 2-7 градуса, днем синоптики обещают до +20.

В Бишкеке ночью до +15, днем прогнозируется до 27 градусов тепла. В Оше ночью до +15 со знаком "плюс", днем воздух прогреется до 28 градусов.