МЧС: Оползень в Узгене накрыл еще 30 домов

5 мая 2017, 18:01 Комментарии

В Узгенском районе Ошской области, между селами Курбу-Таш и Маркс, оползень накрыл 30 домов и 35 опор линий электропередач. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По данным ведомства, сход земляной массы произошел в пятницу, 5 мая, примерно в 14:30 по местному времени. По уточненной информации, в результате оползня никто из местных жителей не пострадал.

«Мы знали о приближении оползня и заранее переселили жителей домов, расположенных на оползнеопасной территории», — поясняют в министерстве чрезвычайных ситуаций КР.

Сообщается, что для местных жителей заблаговременно установили 15 палаток и организовали медпункт.