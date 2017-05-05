Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.85 $/гр (+0.12) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Как и где провести выходные в столице. Афиша с 5 по 7 маяКак и где провести выходные в столице. Афиша с 5 по 7 маяЗа знания конституции на южных воротах минюст раздает подаркиЗа знания конституции на южных воротах минюст раздает подарки

МЧС: Оползень в Узгене накрыл еще 30 домов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/mchs-o...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424489-ru.html

Похожие новости

Оползень в Узгене накрыл еще 30 домов — МЧС

В мечетях республики прочитали молитву по погибшим при оползне в селе Аюу Узгенского района

Детям, пострадавшим от оползня в Узгене, устроят летний отдых

В с.Аюу, где сошел оползень, прекращены поисковые работы

Трагедия в Узгене: В селе Аюу прекращены поисковые работы

5 мая 2017, 18:01       Комментарии

В Узгенском районе Ошской области, между селами Курбу-Таш и Маркс, оползень накрыл 30 домов и 35 опор линий электропередач. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
По данным ведомства, сход земляной массы произошел в пятницу, 5 мая, примерно в 14:30 по местному времени. По уточненной информации, в результате оползня никто из местных жителей не пострадал.
«Мы знали о приближении оползня и заранее переселили жителей домов, расположенных на оползнеопасной территории», — поясняют в министерстве чрезвычайных ситуаций КР.
Сообщается, что для местных жителей заблаговременно установили 15 палаток и организовали медпункт.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум