Как и где провести выходные в столице. Афиша с 5 по 7 мая

5 мая 2017, 18:17 Комментарии

Пятница, 5 мая Премьера фильма "Стражи галактики. Часть 2". Этого дня ждали многие, боялись, но ждали. После оглушительного успеха первой части были опасения, что новый фильм с треском провалится. Но не случилось, так по крайней мере думают российские и зарубежные кинокритики. Покупайте билеты в кино и убедитесь во всем сами. Показ стартует 5 мая.

Выставка-ярмарка цветов и растений "Цветочный калейдоскоп". Здесь вы сможете купить понравившиеся растения и их черенки, а также получить консультации, как правильно ухаживать за ними. Ярмарка будет проходить в детском образовательном центре "Сейтек" с 5 по 8 мая.

Фестиваль плова. Здесь можно попробовать аж 5 видов плова, среди которых и ставший знаменитым в Бишкеке "торт-плов". Чтобы посетить кулинарное мероприятие взрослым, необходимо приобрести билет за 150 сомов, а ребенку за 100. В стоимость входят плов, шакарап, чай и хлеб. Фестиваль пройдет с 12.00 до 17.30 в кафе Joma.

Автомотопати. Настоящее раздолье для авто- и мотолюбителей, которые смогут еще больше узнать о культуре городского и экстремального вождения. Также гостей ждет веселье в виде конкурсов, танцев и музыки. Вечеринка состоится в мотобаре "Перцы". Начало в 18.00, вход свободный.

Суббота, 6 мая Ярмарка необычных вещей. В торговом центре Bishkek Park к майским праздникам обещают грандиозные скидки, а в качестве бонуса - ярмарку с хэнд-мэйд товарами, праздничную развлекательную программу, аквагрим и мехенди. Все это ждет вас с 10.00 до 22.00 6 и 7 мая.

Фестиваль-пикник "Дары природы". Собирайте рюкзак и отправляйтесь в эко-резот "Кара-Булак". Там можно провести пикник, попробовать национальную еду и послушать живое звучание кыргызских инструментов. Начало фестиваля в 11.00, стоимость билета - 250 сомов.

Создайте свой микромир. Ресурсный центр "Ботанический сад" приглашает на увлекательный мастер-класс, где каждый участник сможет создать свой мини-террариум. Приходите за новым опытом и хорошим настроением. Начало в 13.00, стоимость участия - 100 сомов.

Наше здоровье в наших продуктах. Участников мероприятия ждет полезная информация о том, что они едят каждый день и из чего это все состоит. Также эксперт по органическим продуктам расскажет, как отличить здоровый продукт на прилавках столичных супермаркетов и базаров. Начало в 14.00 в Dodo Pizza, вход свободный.

Концерт "Поклонимся великим тем годам". В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне актеры Русского театра драмы имени Ч. Айтматова устраивают концерт. Зрителей ждут музыкальная программа из песен военных лент и участие в акции "Георгиевская ленточка". Начало мероприятия в 18.00, вход свободный.

Воскресенье, 7 мая Цирк Юрия Никулина. В программе легендарного представления номера с морскими котиками, медведями, попугаями и собаками, а также выступления гимнастов, акробатов и клоунов. Спешите приобрести билеты в кассах Кыргызского государственного цирка за 400-900 сомов. Российские артисты пробудут в столице до 21 мая.

Балет "Материнское поле". Это история о судьбе простой, но невероятно сильной духом кыргызской женщины, которая потеряла близких на войне, но не сломилась. Сохранить веру в мир и любовь ей помог маленький сын невестки Алиман. Трогательный балетный спектакль покажут в театре оперы и балета имени А. Малдыбаева. Начало в 17.00, стоимость билетов от 250 до 450 сомов.

Показ фильма "Ребенок Розмари". На очереди творение французского режиссера Романа Полански. Кинолента вышла в прокат в 60-х годах и своей ненавязчивостью, великолепной игрой актеров покорила зрителя. Будьте готовы к тому, что жанр кино - хоррор, причем исполненный в самых классических правилах. Начало показа в 19.00 в ololohause. Стоимость билета - 100 сомов.

Sputnik Кыргызстан желает всем хороших майских выходных!