КНДР обвинила США и Южную Корею в покушении на убийство Ким Чен Ына

5 мая 2017, 17:47 Комментарии

Пхеньян заявил о предотвращении убийства лидера страны Ким Чен Ына, которое готовилось американскими и южнокорейскими спецслужбами. Соответствующее заявление Министерства государственной безопасности КНДР распространило агентство ЦТАК.

Как утверждается в документе, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и Служба разведки (СР) Южной Кореи вступили в сговор с целью подготовить покушение на высшее руководство КНДР.

"Убийственные демоны СР и ЦРУ завербовали северокорейского гражданина по фамилии Ким, который трудился на лесозаготовках в Хабаровском крае России в июне 2014 года, и путем идеологической обработки превратили его в террориста, исполненного отвращением и жаждой мести высшему руководству КНДР", - говорится в сообщении.

Как следует из текста, первоначально планировалось, что во время одного из массовых мероприятий Ким приведет в действие взрывное устройство, в результате чего погибнут северокорейские руководители. Однако позже планы изменились: ликвидацию Ким Чен Ына было решено провести с использованием высокотоксичного биохимического вещества.

Сообщается, что агенту было передано 20 тысяч долларов и средства спутниковой связи. В августе 2016 Киму было поручено провести сбор информации о местах проведения массовых мероприятий, на которых будет присутствовать Ким Чен Ын. Для подкупа сообщников шпиону передали еще 100 тысяч долларов, а также подробные инструкции по совершению нападения.

Как был выявлен и обезврежен вероятный убийца северокорейского лидера, не уточняется.