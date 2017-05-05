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КНДР обвинила США и Южную Корею в покушении на убийство Ким Чен Ына

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359444_kn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424486-ru.html

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5 мая 2017, 17:47       Комментарии

Пхеньян заявил о предотвращении убийства лидера страны Ким Чен Ына, которое готовилось американскими и южнокорейскими спецслужбами. Соответствующее заявление Министерства государственной безопасности КНДР распространило агентство ЦТАК.
Как утверждается в документе, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и Служба разведки (СР) Южной Кореи вступили в сговор с целью подготовить покушение на высшее руководство КНДР.
"Убийственные демоны СР и ЦРУ завербовали северокорейского гражданина по фамилии Ким, который трудился на лесозаготовках в Хабаровском крае России в июне 2014 года, и путем идеологической обработки превратили его в террориста, исполненного отвращением и жаждой мести высшему руководству КНДР", - говорится в сообщении.
Как следует из текста, первоначально планировалось, что во время одного из массовых мероприятий Ким приведет в действие взрывное устройство, в результате чего погибнут северокорейские руководители. Однако позже планы изменились: ликвидацию Ким Чен Ына было решено провести с использованием высокотоксичного биохимического вещества.
Сообщается, что агенту было передано 20 тысяч долларов и средства спутниковой связи. В августе 2016 Киму было поручено провести сбор информации о местах проведения массовых мероприятий, на которых будет присутствовать Ким Чен Ын. Для подкупа сообщников шпиону передали еще 100 тысяч долларов, а также подробные инструкции по совершению нападения.
Как был выявлен и обезврежен вероятный убийца северокорейского лидера, не уточняется.

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