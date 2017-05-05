За знания конституции на южных воротах минюст раздает подарки

5 мая 2017, 17:51 Комментарии

Сегодня, 5 мая, в честь дня Конституции КР министерство юстиции проводит праздничное мероприятие в парке им. Д. Асанова.

Возле стелы "Ради жизни на земле" раскинулась развлекательная площадка. Здесь есть все атрибуты праздника: музыка, веселье и большая ростовая кукла Конституции. По сообщению организаторов, горожан и гостей столицы ожидают конкурсы и викторины в тематике "Я живу по Конституции". За каждый правильный ответ на вопрос можно получит ценный подарок.

"Это мероприятие проходит по всей стране, началось оно 28 апреля в Джалал-Абаде и финиширует уже здесь в Бишкеке. Основной целью мероприятия является привить населению уважение к основному закону страны. Здесь будут различные конкурсы и интерактивные игры. Мы будем раздавать подарки",- сообщил начальник управления правовой пропаганды министерства юстиции КР Айбек Чотонов.

Кроме того, по сообщению организаторов мероприятия, ожидается, что данный праздник посетят звезды шоу-бизнеса Кыргызстана. Сейчас публику развлекают участники проекта "Жарай-City".