В рамках конкурса New Bishkek в столице посадили декоративные деревья павловнии

5 мая 2017, 17:40 Комментарии

Бишкек, 5 мая /Кабар/. В Бишкеке прошла акция посадки декоративных деревьев павловний в рамках проекта Green Bishkek – финалиста в конкурсе городских проектов New Bishkek.

Акция прошла при участии команды победителей проекта, главы Ленинской районной администрации Нурдина Тынаева и Агентства развития города Бишкек, а также сотрудников строительной компании Elite House, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

90 необычных быстрорастущих деревьев посажено на пересечении улиц Бакаева-Льва Толстого. Павловнии обладают рядом преимуществ - уменьшают загазованность, останавливают эрозию почвы и благоприятно влияют на экологию.

Конкурс городских проектов New Bishkek организован Агентством развития города при финансовой поддержке строительной компании, с целью привлечения активных граждан к реализации проектов развития города Бишкек, а также апробации механизма взаимодействия "муниципалитет – граждане – бизнес".

В результате было получено 117 заявок от активных граждан. В финале конкурса городских проектов участвовали 14 проектов. Победителями конкурса стали 3 проекта в номинациях: экология, визуальный облик города и инфраструктура. Для реализации каждого проекта от строительной компании Elite House выделено 2 тыс долларов США и 500 долларов в качестве вознаграждения победителям конкурса.

Победителями в номинации "Экология" стали авторы проекта – Назгуль Дюшенбиева и Айгуль Омуркулова.