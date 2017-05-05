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Самый красивый тайган — за щенков иностранцы готовы платить до $50 тыс

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424482-ru.html

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5 мая 2017, 16:52       Комментарии

Самым быстрым представителем кыргызской породы собак в стране считается тайган по кличке Бурганак. Его хозяин Нурмамбет Ибраимов проживает в селе Ынтымак Бакай-Атинского района Таласской области.
По его словам, он купил трехлетнего тайгана два года назад, а в 2016-м на Всемирных играх кочевников (ВИК) его питомец занял второе место (80 тысяч сомов). На республиканских турнирах, где призовой фонд составляет 15-20 тысяч сомов, Бурганак традиционно в числе победителей.
"Осенью мы также выходим на охоту. В прошлом сезоне Бурганак поймал более 20 лис и двух шакалов, а в ноябре задрал первого волка. К слову, тайган ловит волка не так, как собаки других пород - преследуя хищника, он хватает его за заднюю лапу и перекусывает сухожилия. Тогда волк уже не может убежать от охотников", - рассказал Ибраимов.
Он отметил, что тайганов кормят мучной похлебкой, а мясо дают изредка. Перед соревнованиями, чтобы очистить и облегчить желудок питомца, хозяин поит его молоком.
"На ВИК Бурганак недотянул до первого места из-за того, что за день до этого другая собака укусила его за бедро. Но он себя еще покажет. Его щенки продаются по 5 тысяч сомов и выше, а за него мне предлагали 100 тысяч сомов, но я не отдал", - сказал заводчик.
Тайганы ценятся не только за скорость, но и за экстерьер. Самый красивый пес по кличке Илгир живет в селе Козу-Чак Таласского района у заводчика Каната Тажиканова. На ВИК он дважды выиграл главный приз, а на республиканских фестивалях всегда занимает первые места.
"Своих тайганов кормлю с утра, затем по два-три часа занимаюсь с ними бегом. Илгира взял еще щенком, сейчас это трехлетний взрослый пес. На фестивалях выступает с года - у него очень красивое строение тела, большие уши и прекрасная шерсть", - говорит Тажиканов.
Он отметил, что разведению собак научился у отца, а тот в свою очередь у своего, теперь это их семейное дело.
"На соревнованиях Илгир выигрывал от 20 до 50 тысяч сомов. Кроме него, у меня есть еще два чистокровных тайгана, для сохранения породы я их не спариваю с другими собаками. Стоимость щенка равна стоимости взрослого барана, а молодняк продается по 40 тысяч сомов. Но хорошим людям и знакомым могу и так подарить. За рубежом, говорят, за них дают от 20 до 50 тысяч долларов", - сказал заводчик.
Он рассказал, что кыргызские тайганы живут в среднем 15-20 лет, но после 10 лет становятся слабыми и не могут выходить на охоту.

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