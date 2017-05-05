Авоська: цены на продукты на 5 мая

5 мая 2017, 17:01 Комментарии

Мало кто знает, что шампиньоны называют "вторым мясом" из-за того, что в них много белка. А еще эти грибы малокалорийны из-за низкого содержания жиров и углеводов. И вообще, из них даже можно делать шашлык. Так что нелишне будет прихватить с собой в горы на пикник помимо мяса еще и шампиньоны. Килограмм обойдется вам в 340 сомов.

Цены на остальные важные продукты можете узнать в инфографике.

Авоська - это сетчатая хозяйственная сумка, которая используется преимущественно для посещения рынков и магазинов. Так как в сложенном виде она занимает мало места, ее часто берут с собой на "всякий случай". Разговорное название "авоська" появилось в Советском Союзе, когда люди брали с собой эту сумку на "авось что надо будет купить".