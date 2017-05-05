Оползень в Узгене накрыл еще 30 домов — МЧС

5 мая 2017, 17:39 Комментарии

БИШКЕК, 5 мая - Sputnik. В Узгенском районе Ошской области еще один оползень накрыл 30 домов и 35 опор ЛЭП, сообщила пресс-служба МЧС.

Земляная масса сошла в пятницу, 5 мая, в 14.30 на участке между селами Курбу-Таш и Маркс.

"Никто не пострадал, так как мы знали о приближении оползня и заблаговременно переселили жителей этих домов", - сообщили в пресс-службе.

Ранее полномочный представитель правительства в Ошской области Таалайбек Сарыбашев сообщил, что все жители села Жалпак-Таш и близлежащих поселений были предупреждены о возможности схода оползня и переселены в безопасное место, где для них разбили 15 палаток и организовали медицинский пункт.