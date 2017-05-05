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Снова наезд на школьника и побег с места ДТП — мальчик в больнице

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424478-ru.html

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5 мая 2017, 17:41       Комментарии

БИШКЕК, 5 мая - Sputnik. В новостройке "Ала-Тоо" на западе Бишкека автомобиль сбил школьника, водитель попытался скрыться с места происшествия, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в отделе розыска столичного Управления патрульной милиции ГУВД.
"Направлявшегося в школу мальчика сбил водитель на авто, а затем попытался скрыться. Его задержали", - сказал начальник отдела розыска Ажыбек Майназаров.
Ребенка увезли в больницу. Врачи диагностировали у него перелом челюсти и множественные ушибы.
Остальную информацию УПМ обещает дать позже.
Еще один наезд на двух школьников в Бишкеке совершили 21 апреля днем на пересечении улиц Ремесленной и Бакаева. Милиция выяснила, что детей сбил водитель на темно-синем Mercedes Benz, он скрылся с места происшествия. Позже его задержали. Пострадавших доставили в детскую больницу в тяжелом состоянии.

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