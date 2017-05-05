Снова наезд на школьника и побег с места ДТП — мальчик в больнице

5 мая 2017, 17:41 Комментарии

БИШКЕК, 5 мая - Sputnik. В новостройке "Ала-Тоо" на западе Бишкека автомобиль сбил школьника, водитель попытался скрыться с места происшествия, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в отделе розыска столичного Управления патрульной милиции ГУВД.

"Направлявшегося в школу мальчика сбил водитель на авто, а затем попытался скрыться. Его задержали", - сказал начальник отдела розыска Ажыбек Майназаров.

Ребенка увезли в больницу. Врачи диагностировали у него перелом челюсти и множественные ушибы.

Остальную информацию УПМ обещает дать позже.

Еще один наезд на двух школьников в Бишкеке совершили 21 апреля днем на пересечении улиц Ремесленной и Бакаева. Милиция выяснила, что детей сбил водитель на темно-синем Mercedes Benz, он скрылся с места происшествия. Позже его задержали. Пострадавших доставили в детскую больницу в тяжелом состоянии.