В честь Дня Победы в Бишкеке состоялась акция "Зажжем свечу Памяти"

5 мая 2017, 17:00 Комментарии

В столичном Октябрьском районе прошла акция "Зажжем свечу Памяти", посвященная 72- годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Глава района Нурбек Курманбеков поздравил всех с наступающим Днем Победы и пожелал доброго здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

Шествие стартовало от сквера "Физкультурный" до парка Победы имени Даира Асанова и в нем приняло участие свыше тысячи человек.

Среди участников шествия были жители района и учащиеся образовательных организаций, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в КР А. Стачко, представители государственной пограничной службы КР, пограничная группа ФСБ России в КР.

Шествие завершилось зажжением свечей и возложением цветов к монументу Славы.