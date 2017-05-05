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В честь Дня Победы в Бишкеке состоялась акция "Зажжем свечу Памяти"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359442_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424477-ru.html

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В Бишкеке прошла акция "Зажжем свечу памяти", посвященная 72-годовщине Победы в ВОВ (фото)

5 мая 2017, 17:00       Комментарии

В столичном Октябрьском районе прошла акция "Зажжем свечу Памяти", посвященная 72- годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.
Глава района Нурбек Курманбеков поздравил всех с наступающим Днем Победы и пожелал доброго здоровья, благополучия и мирного неба над головой.
Шествие стартовало от сквера "Физкультурный" до парка Победы имени Даира Асанова и в нем приняло участие свыше тысячи человек.
Среди участников шествия были жители района и учащиеся образовательных организаций, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в КР А. Стачко, представители государственной пограничной службы КР, пограничная группа ФСБ России в КР.
Шествие завершилось зажжением свечей и возложением цветов к монументу Славы.

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