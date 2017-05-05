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Путин и Атамбаев оценили итоги прошедших в Астане переговоров по Сирии

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359443_py...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424476-ru.html

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5 мая 2017, 17:10       Комментарии

Президенты России и Кыргызстана в ходе телефонной беседы обсудили итоги переговоров по сирийской проблематике, которые прошли 3-4 мая в Астане. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля в пятницу, 5 мая.
Лидеры стран говорили об актуальных вопросах двустороннего сотрудничества, отмечается в сообщении. При этом в ходе обмена мнениями по международной проблематике был "сделан акцент на позитивных итогах" прошедшей в Астане встрече.
Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны, добавили в Кремле.
4 мая в Астане прошла четвертая по счету международная встреча по Сирии. Представители стран-гарантов - России, Турции и Ирана - подписали меморандум о создании в Сирии четырех зон безопасности. В такие зоны планируется доставить гуманитарную помощь и запретить на их территории применение оружия. Оценивая итоги переговоров, Госдепартамент США высказал Турции и России благодарность за усилия по достижению упомянутых договоренностей. В ООН также приветствовали результаты встречи, в первую очередь - планы по формированию зон деэскалации.

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