Путин и Атамбаев оценили итоги прошедших в Астане переговоров по Сирии

5 мая 2017, 17:10 Комментарии

Президенты России и Кыргызстана в ходе телефонной беседы обсудили итоги переговоров по сирийской проблематике, которые прошли 3-4 мая в Астане. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля в пятницу, 5 мая.

Лидеры стран говорили об актуальных вопросах двустороннего сотрудничества, отмечается в сообщении. При этом в ходе обмена мнениями по международной проблематике был "сделан акцент на позитивных итогах" прошедшей в Астане встрече.

Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны, добавили в Кремле.

4 мая в Астане прошла четвертая по счету международная встреча по Сирии. Представители стран-гарантов - России, Турции и Ирана - подписали меморандум о создании в Сирии четырех зон безопасности. В такие зоны планируется доставить гуманитарную помощь и запретить на их территории применение оружия. Оценивая итоги переговоров, Госдепартамент США высказал Турции и России благодарность за усилия по достижению упомянутых договоренностей. В ООН также приветствовали результаты встречи, в первую очередь - планы по формированию зон деэскалации.