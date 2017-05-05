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В Ошской области в результате землетрясения повреждены дома. Жители переселены в палатки

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshskoi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424475-ru.html

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5 мая 2017, 16:57       Комментарии

Бишкек, 5 мая /Кабар/. В Ошской области Кыргызстана в результате землетрясения повреждены дома. Жители переселены в палатки, сообщает пресс-служба МЧС.
Напомним, что 3 мая в 10:47 на территории Таджикистана произошло землетрясение силой в эпицентре 7 баллов. В селах Шибе, Карамык и Кара-Тейит Чон-Алайского района Ошской области интенсивность землетрясения составила 6 баллов.
В этот же день комиссия Гражданской защиты на месте провела обследование домов и соцобъектов.
"Всего было обследовано 281 дом, по предварительным данным, из которых 66 пришли в аварийное состояние, в 215 домах имеются мелкие трещины. Также обследовано 6 социальных объекта, из которых 4 пришли в аварийное состояние - 2 ФАП, здание "Кыргызпочтасы" и школа", - рассказали в МЧС.
Со стороны МЧС для семей 100 аварийных домов, было установлено 100 единиц пятиместных палаток. Всего было заселено 717 человек.
"Сегодня МЧС выделило еще 200 палаток, которые были доставлены в район произошедшего землетрясения. На данный момент 25 спасателей устанавливают палатки", - отметили в ведомстве.

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