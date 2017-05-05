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Письма с фронта: Скорее хочется на фронт, чтобы бить проклятых фашистовПисьма с фронта: Скорее хочется на фронт, чтобы бить проклятых фашистовВ рамках конкурса New Bishkek в столице посадили декоративные деревья павловнии (фото)В рамках конкурса New Bishkek в столице посадили декоративные деревья павловнии (фото)

В рамках конкурса New Bishkek в столице посадили декоративные деревья

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359440_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424473-ru.html

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5 мая 2017, 16:26       Комментарии

В Бишкеке прошла акция посадки декоративных деревьев павловний в рамках проекта Green Bishkek – финалиста в конкурсе городских проектов New Bishkek. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
90 необычных быстрорастущих деревьев посажено на пересечении улиц Бакаева-Льва Толстого. Павловнии обладают рядом преимуществ - уменьшают загазованность, останавливают эрозию почвы и благоприятно влияют на экологию.
Конкурс городских проектов New Bishkek организован Агентством развития города при финансовой поддержке строительной компании, с целью привлечения активных граждан к реализации проектов развития города Бишкек, а также апробации механизма взаимодействия "муниципалитет – граждане – бизнес".
В результате было получено 117 заявок от активных граждан. В финале конкурса городских проектов участвовали 14 проектов. Победителями конкурса стали 3 проекта в номинациях: экология, визуальный облик города и инфраструктура.
Победителями в номинации "Экология" стали авторы проекта – Назгуль Дюшенбиева и Айгуль Омуркулова.

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