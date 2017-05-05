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Письма с фронта: Скорее хочется на фронт, чтобы бить проклятых фашистов

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359432_pi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424472-ru.html

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Письма с фронта. Темиркул Уметалиев Аалы Токомбаеву: Красная армия победит

5 мая 2017, 16:29       Комментарии

Ежегодно 9 мая весь мир чествует ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый раз в преддверии Дня Победы мы вспоминаем подвиги наших отцов, дедов и прадедов. Государственный архив Кыргызстана собрал письма героев, подаривших нам победу над фашизмом, а "ВБ" публикует их.
Данное письмо было отправлено получателю в город Фрунзе 29 декабря 1941. Отправитель написал послание своим близким, что хочет как можно скорее оказаться на фронте. В то сложное время многие уходили на войну, чтобы защитить свои семьи.
"Скорее хочется на фронт, чтобы бить проклятых фашистов.
Обо мне не беспокойтесь, а прошу Вас Оля заботьтесь о сыночке и о себе.
Прошу Вас пишите мне ответ на письма по адресу: Действующая армия полевая почтовая станция 14/17 почтовый ящик №013/ 0III Н.А. Беспалову"

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