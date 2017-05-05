Письма с фронта: Скорее хочется на фронт, чтобы бить проклятых фашистов

5 мая 2017, 16:29 Комментарии

Ежегодно 9 мая весь мир чествует ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый раз в преддверии Дня Победы мы вспоминаем подвиги наших отцов, дедов и прадедов. Государственный архив Кыргызстана собрал письма героев, подаривших нам победу над фашизмом, а "ВБ" публикует их.

Данное письмо было отправлено получателю в город Фрунзе 29 декабря 1941. Отправитель написал послание своим близким, что хочет как можно скорее оказаться на фронте. В то сложное время многие уходили на войну, чтобы защитить свои семьи.

"Скорее хочется на фронт, чтобы бить проклятых фашистов.

Обо мне не беспокойтесь, а прошу Вас Оля заботьтесь о сыночке и о себе.

Прошу Вас пишите мне ответ на письма по адресу: Действующая армия полевая почтовая станция 14/17 почтовый ящик №013/ 0III Н.А. Беспалову"