В преддверии дня Победы пограничники поздравили ветеранов с праздником

5 мая 2017, 16:35 Комментарии

Государственная пограничная служба КР в преддверии празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне поздравила ветеранов с праздником.

Руководство ГПС навестило двух фронтовиков, памятные подарки получили ветераны Насыркул Абдылдаев и Токой Садырбаев. Вручение происходило на дому, так как пожилым людям уже трудно приходить на торжественные церемонии.

Вручая презенты, заместитель председателя ГПС КР Курманбек Исаков отметил великий подвиг героев войны, который дал нынешнему поколению возможность жить в мирное время.

"Вы героически сражались в ожесточенных боях, вы мужественно переносили все тяготы и лишения военных лет, вы так хотели, чтобы мы – молодое поколение жили в мире и согласии. Спасибо вам за Победу, за вашу беззаветную любовь к Родине", - сказал заместитель председателя ГПС КР Курманбек Исаков

Стоит отметить, что во всех войсковых частях погранслужбы патриотические акции и мероприятия, призванные отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны.