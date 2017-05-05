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В мечетях республики прочитали молитву по погибшим при оползне в селе Аюу Узгенского района

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424470-ru.html

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5 мая 2017, 16:33       Комментарии

В мечетях республики 5 мая прочитали молитву по погибшим при оползне в селе Аюу Узгенского района Ошской области. Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана. Также, по данным ДУМК, его сотрудники передали однодневную заработную плату родственникам погибших и пострадавшим при ЧС.
В результате оползня, сошедшего 29 апреля 2017 года примерно в 06:50 на жилые дома в селе Аюу,, погибли 24 человека.
В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела 8 погибших.
С согласия родственников погибших граждан, а также с учетом фатвы (религиозного предписания), подготовленной Советом улемов КР по вопросу захоронения граждан, 4 мая принято решение о прекращении работ по поиску 16 тел погибших с 15:00.

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