В Бишкеке стартовало открытое первенство города по дуатлону

5 мая 2017, 16:04 Комментарии

Бишкек, 5 мая /Кабар/. На Старой площади города Бишкек стартовало открытое первенство города Бишкек World Class Duathlon. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

На торжественном открытии приняли участие вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова, заместитель председателя Управления физической культуры и спорта мэрии города Бишкек Мурат Узупбеков, управляющий фитнес клуба World Class Байкал Малдыбаев и вице-президент Федерации триатлона Кыргызской Республики Айбек Джангазиев.

Они поприветствовали участников и пожелали им хорошего настроения и отличных стартов.

Всего в соревнованиях участвует около 100 спортсменов в категориях: юниоры и взрослые. Дуатлон (подвид триатлона) дистанция спринт: 5 км бег – 20 км велогонка – 2,5км бег.

Открытое первенство города Бишкек по дуатлону проводится в целях популяризации и дальнейшего развития триатлона и циклических видов спорта в Кыргызстане, пропаганды здорового образа жизни среди населения, повышения уровня спортивного мастерства спортсменов, специализирующихся на циклических видах спорта, создания атмосферы спортивного соперничества.

Победители и призеры, занявшие 1-2­3 места, в своих возрастных группах и категориях будут награждены медалями и дипломами. Всем участникам, завершившим дистанции будут вручены почетные медали.