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В Бишкеке прошла акция "Зажжем свечу памяти", посвященная 72-годовщине Победы в ВОВ (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

     

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424468-ru.html

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5 мая 2017, 16:05       Комментарии

В Октябрьском районе Бишкека прошла акция "Зажжем свечу памяти", посвященная 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает 5 мая пресс-служба мэрии столицы, глава района Нурбек Курманбеков поздравил собравшихся с наступающим Днем Победы и пожелал доброго здоровья, благополучия и мирного неба над головой.
Шествие стартовало от сквера "Физкультурный" до парка Победы им. Д.Асанова, в нем приняло участие свыше 1 тыс. человек.
Среди участников шествия были жители района и учащиеся образовательных организаций, посол Беларуси в Кыргызстане А.Стачко, представители Государственной пограничной службы, пограничная группа ФСБ России в КР.
Инициаторами мероприятия выступили Совет ветеранов ГПС и учащиеся образовательных организаций района. Шествие завершилось зажжением свечей и возложением цветов к Монументу славы.

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