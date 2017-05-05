В Бишкеке прошла акция "Зажжем свечу памяти", посвященная 72-годовщине Победы в ВОВ (фото)

5 мая 2017, 16:05 Комментарии

В Октябрьском районе Бишкека прошла акция "Зажжем свечу памяти", посвященная 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает 5 мая пресс-служба мэрии столицы, глава района Нурбек Курманбеков поздравил собравшихся с наступающим Днем Победы и пожелал доброго здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

Шествие стартовало от сквера "Физкультурный" до парка Победы им. Д.Асанова, в нем приняло участие свыше 1 тыс. человек.

Среди участников шествия были жители района и учащиеся образовательных организаций, посол Беларуси в Кыргызстане А.Стачко, представители Государственной пограничной службы, пограничная группа ФСБ России в КР.

Инициаторами мероприятия выступили Совет ветеранов ГПС и учащиеся образовательных организаций района. Шествие завершилось зажжением свечей и возложением цветов к Монументу славы.