В рамках конкурса New Bishkek в столице посадили декоративные деревья павловнии (фото)

5 мая 2017, 16:12 Комментарии

В Бишкеке прошла акция посадки декоративных деревьев павловний в рамках проекта Green Bishkek - финалиста в конкурсе городских проектов New Bishkek. Акция прошла при участии команды победителей проекта, главы Ленинской районной администрации Нурдина Тынаева и Агентства развития города Бишкек.

90 необычных быстрорастущих деревьев посажено на пересечении улиц Бакаева и Льва Толстого. Павловнии обладают рядом преимуществ - уменьшают загазованность, останавливают эрозию почвы и благоприятно влияют на экологию.

Конкурс городских проектов New Bishkek организован Агентством развития города при финансовой поддержке строительной компании, с целью привлечения активных граждан к реализации проектов развития города Бишкек, а также апробации механизма взаимодействия "муниципалитет - граждане - бизнес".

В результате было получено 117 заявок от активных граждан. В финале конкурса городских проектов участвовали 14 проектов. Победителями конкурса стали 3 проекта в номинациях: экология, визуальный облик города и инфраструктура.

Для реализации каждого проекта от строительной компании выделено $2 тыс. и $500 в качестве вознаграждения победителям конкурса.

Победителями в номинации "Экология" стали авторы проекта - Назгуль Дюшенбиева и Айгуль Омуркулова.