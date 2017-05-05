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В рамках конкурса New Bishkek в столице посадили декоративные деревья павловнии (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

  

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424467-ru.html

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5 мая 2017, 16:12       Комментарии

В Бишкеке прошла акция посадки декоративных деревьев павловний в рамках проекта Green Bishkek - финалиста в конкурсе городских проектов New Bishkek. Акция прошла при участии команды победителей проекта, главы Ленинской районной администрации Нурдина Тынаева и Агентства развития города Бишкек.
90 необычных быстрорастущих деревьев посажено на пересечении улиц Бакаева и Льва Толстого. Павловнии обладают рядом преимуществ - уменьшают загазованность, останавливают эрозию почвы и благоприятно влияют на экологию.
Конкурс городских проектов New Bishkek организован Агентством развития города при финансовой поддержке строительной компании, с целью привлечения активных граждан к реализации проектов развития города Бишкек, а также апробации механизма взаимодействия "муниципалитет - граждане - бизнес".
В результате было получено 117 заявок от активных граждан. В финале конкурса городских проектов участвовали 14 проектов. Победителями конкурса стали 3 проекта в номинациях: экология, визуальный облик города и инфраструктура.
Для реализации каждого проекта от строительной компании выделено $2 тыс. и $500 в качестве вознаграждения победителям конкурса.
Победителями в номинации "Экология" стали авторы проекта - Назгуль Дюшенбиева и Айгуль Омуркулова.

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