На каждую вешают ценник — о слухах вокруг кыргызстанских конкурсов красоты

5 мая 2017, 15:41 Комментарии

Если бы у нас в стране существовало звание "Заслуженный член жюри конкурсов красоты", то его бы присвоили Бонивуру Ишемкулову. Его можно увидеть на каждом подобном мероприятии.

Как оказалось, человек, который выбирает, на чьей симпатичной голове будет блистать очередная корона, бывает чрезвычайно категоричен в суждениях. Например, ему совершенно не важно, какое у девушки лицо.

- На спортивных состязаниях все понятно: люди долго качали мышцы, вырабатывали технику, тренировались. На школьных олимпиадах по физике, например, или по литературе тоже все ясно: человек учился и победил. А в чем суть конкурсов красоты? Зачем они?

- Конкурсы красоты - это шоу, людям они всегда интересны. Но с подачи некоторых СМИ еще в 90-х такие конкурсы стали восприниматься негативно. Художники всех времен рисовали девичьи фигуры и лица, но никому и в голову не приходит, что они эксплуатируют женскую красоту.

Сравнение со спортсменами, кстати, тут совершенно уместно. Девочки тоже очень много трудятся перед тем, как выступить. Буквально вчера я был на репетиции к одному конкурсу. Представляете, они там два часа просто ходили под музыку! При этом недостаточно машинально передвигать ноги, нужно еще излучать энергию.

- Хочется с вами и про интеллектуальную составляющую поговорить. Мы часто видим с экранов, как девушка начинает выдавать глупейшие ответы на элементарные вопросы. Вы наблюдаете это все воочию: действительно ли все так плачевно или конкурсантки просто теряются от нервного перенапряжения?

- Этот момент также придумали журналисты. Есть такое чувство, как зависть. Для женщин, которые никогда не станут участвовать в таком конкурсе, вид побледневшей, запинающейся красотки - приятное зрелище. Телевидение поймало этот тренд, и над девушками стали издеваться.

Вот окружают 16-летнюю красавицу взрослые дяди и тети и задают вопрос: "А ну-ка, расскажи про политико-административное устройство Европы в XVII веке!". Поверьте, когда журналист спрашивает это, он надеется, что собеседница ошибется.

- Верю.

- Как-то я тоже побывал в их шкуре. Журналистка задавала мне элементарные вопросы, и на одном я растерялся. Нужная дата просто выскочила у меня из головы. Это при том, что перед камерами я держусь уверенно! Если бы тот момент показали по телевизору, вы бы решили, что Бонивур - дуб дубом.

Не надо разделять девушек, которые участвуют в конкурсах, и остальное общество. Это те же студентки, что ужинают в кафе напротив.

- Последнее время наш фотограф Табылды скрежещет зубами: ему просто надоело ходить на все конкурсы красоты. Их стало чересчур много. Это что, очень выгодно? Как они вообще зарабатывают?

- Нельзя сказать, что это суперприбыльно. Способы заработка разные: во-первых, сами девочки делают взносы. Эти деньги идут на оплату работы хореографа, визажиста, покупку платьев.

Сумма взносов относительно небольшая: 3-5 тысяч сомов. Но я считаю, это в корне неверно. Это как потребовать денег с танцоров или певцов за то, что они выступают на сцене.

Кроме того, чтобы участвовать в конкурсе, девочки должны продать по 10-15 билетов на мероприятие. Они стоят от 300 до 1 500 сомов в зависимости от места.

- Часто вездесущие комментаторы ругаются, что девушки не очень красивые и судьи вновь выбрали не ту...

- Что касается фигур, то участницы примерно все одинаковые, ведь отбор происходит на кастинге. А вот лицо для меня не важно. Благодаря современной косметике можно нарисовать все, что угодно. Вообще, кто владеет фотошопом, в Интернете не знакомится. Макияж - это тот же самый фотошоп.

- Вы вообще обращаете внимание на то, в каком платье конкурсантка?

- Конечно! Но, например, я против национальных платьев. Это превратилось в дань моде. Тем более поиски национального костюма проходят следующим образом: девушка обзванивает подружек, спрашивает у них подходящее. Она даже не мечтает о лучшем, ей нужно просто подходящее. Чаще всего платья берут напрокат в театре или филармонии. Конечно, от итогового зрелища дух не захватывает.

Но если речь идет о международных конкурсах, то там этот этап по-настоящему зрелищный. Я историк и люблю сравнивать платья и культуру, и это очень интересно. Например, наше платье позволяет девушке в любой момент взобраться на лошадь и ускакать.

Японки в своих платьях не могут даже ходить, им приходится перебирать ногами. В украинских есть подъюбник, который позволяет кружиться до упаду, ведь если даже платье поднимется, то нужные участки тела будут скрыты от посторонних глаз.

Одни платья позволяют махать тяпкой над грядкой, другие - нет. Наряд очень много говорит о жизни народа.

- Как вы относитесь к выходу в купальниках?

- О, это еще один повод для многих выплеснуть негатив! Вот у нас как в 90-х засело в сознании, что все эти конкурсы через постель, что все куплено, так клещами теперь не вытащишь.

Я за бикини! Посмотрите, как изменили нашу жизнь Инстаграм и девушки, которые демонстрируют свои фигуры! Стало модно следить за телом, заниматься спортом, правильно питаться.

Если фигура близка к идеалу, то почему бы ее не показать? И тут речь не о пошлости. Женские спортивные соревнования тоже проходят в очень открытой одежде, но никто ведь не говорит, что это вульгарно. Кажется, все эти разговоры про выходы в бикини имеют политическую подоплеку.

- Часто ли родственники участниц пытаются указать вам, за кого голосовать? Конвертики подсовывают?

- Нет, конверты с деньгами мне никто не давал. Чаще всего чья-то мама обещает пожаловаться на меня в газету: "Ну ты посмотри, какая у меня дочка! Ей было всего пять, когда ее Юдашкин заметил! А ты ее на третье место! Да вы все куплены!".

Было такое, что организатор конкурса начинал продвигать конкурсантку. Как-то мы с нашей известной певицей Юлией Руцкой отобрали самую яркую девушку. И тут подходит организатор и начинает нахваливать другую участницу. "Ты для чего нас сюда позвала? Ты не член жюри, так что дай нам возможность самим выбрать!". В итоге победительницей стала наша.

- Какой девушке вы категорически не советуете участвовать в конкурсе красоты?

- Интересный вопрос. Наверное, всем посоветую. Это отличный опыт хотя бы потому, что девушку научат правильно ходить, красиво преподносить себя. Я на улице могу распознать модель сразу по уверенности в себе, красивой походке. Причем необязательно она будет самая красивая.

- Вот придут на конкурс не уверенные в себе девушки, а их потом пользователи соцсетей обзовут гадкими словами. Как уж тут поверить в себя?

- А всех обзовут. Еще и прайс добавят.

- Как женщинам легкого поведения?

- Да. Я так девушкам и говорю: "Вас будут поливать грязью. На это мнение нужно начхать". Чаще всего они мне отвечают, что такое уже происходит. А вообще, я часто вижу девушек, которые после конкурса становятся гораздо увереннее.

- Какими будут отечественные конкурсы красоты лет так через пять?

- Думаю, сейчас мы переживаем пору жесткой конкуренции. У нас по два конкурса в неделю, каждая третья девушка с титулом, вплоть до "Мисс Столовая №27". Народ пресыщается, билеты покупает неохотно, качество страдает.

Думаю, это переходный этап, со временем наши конкурсы станут зрелищными. Человек будет их смотреть, как интересное кино, и понимать, что три часа своей жизни он потратил не зря.