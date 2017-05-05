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Люди вынуждены жить в палатках — эхо землетрясений на юге Кыргызстана

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424465-ru.html

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5 мая 2017, 16:08       Комментарии

БИШКЕК, 5 мая - Sputnik. Из-за землетрясений на юге страны свыше 700 человек переселены в палатки, сообщила пресс-служба МЧС КР.
Три дня подряд возле кыргызско-таджикской границы фиксируются толчки силой не выше 7 баллов (по 12-балльной шкале). При обследовании домов в пяти селениях Ошской области комиссия гражданской защиты выявила, что 72 строения (из них 6 - соцобъекты) пришли в аварийное состояние. В 215 домах появились мелкие трещины.
"Спасатели установили 100 палаток, в которые заселили 717 человек. Дополнительно выделено 200 палаток", - говорится в сообщении.
В среду, 3 мая, в 10.47 сейсмостанции зафиксировали в Таджикистане землетрясение силой 7 баллов в эпицентре. Очаг располагался в 120 километрах к юго-востоку от Баткена и 192 к юго-западу от Оша. В 47 километрах от эпицентра находится село Карамык Баткенской области.
После этого землетрясение сопровождалось повторными толчками (афтершоками), наиболее сильный произошел в пятницу, 5 мая, в 11.10. В очаге сила сейсмической активности составила 5 баллов.

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