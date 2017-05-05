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Четыре спин-оффа "Игры престолов" запущены в работу на HBO

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359431_ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424464-ru.html

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5 мая 2017, 15:25       Комментарии

Телекомпания HBO начала работу сразу над четырьмя возможными спин-оффами сериала "Игра престолов". Об этом сообщает лента.ру со ссылкой на Entertainment Weekly.
В планах HBO - довести до выхода в эфир одну или несколько из четырех идей, сценариями которой независимо друг от друга занимаются несколько теледраматургов. Ранее канал ни разу не запускал в производство продолжения своих сериалов.
Над сценариями возможных спин-оффов "Игры престолов" работают Макс Боренстин ("Конг: Остров Черепа"), Джейн Голдман ("Kingsman: Секретная служба"), Брайан Хелгеланд ("Секреты Лос-Анджелеса") и Карли Рэй (сериал "Безумцы"). Отмечается, что к проекту также привлечен автор литературного первоисточника "Игры престолов" - серии книг "Песнь Льда и Пламени" Джордж Р. Р. Мартин.
Формат спин-оффов пока не утвержден и какие-то из них могут оказаться как полноценными сериалами, так и мини-сериалами. Сценаристы "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс выступят исполнительными продюсерами новых проектов, "задействующих разные исторические периоды вселенной Мартина".
Фэнтези-сериал "Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. На его счету - десять номинаций на премию "Эмми". На данное время сериал включает шесть сезонов. Премьера седьмого, предпоследнего сезона состоится 16 июля 2017 года.

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