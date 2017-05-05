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Лучшие сотрудники мобильного оператора О! отмечены наградами

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359433_ly...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424463-ru.html

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В Бишкеке прошел круглый стол "Новые горизонты развития кыргызско-российского сотрудничества"

5 мая 2017, 15:30       Комментарии

В Бишкеке состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию Дню радио и работников связи, на котором председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской РеспубликиБакытШаршембиеввручил награды лучшим работникам отрасли, в том числе и сотрудникам мобильного оператора О!.
С формулировкой "За добросовестный труд и значительный вклад в отрасли связи, а также в связи с профессиональным праздником "День работников связи Кыргызской Республики" Почетных грамот Государственного комитета информационных технологий и связи КР удостоены:
<li>Владислав Анатольевич Слепокуров, Генеральный директор ОсОО "НУР Телеком";</li><li>МасалиеваКаныкейИсхаковна, Руководитель группы по работе с государственными органами ОсОО "НУР Телеком";</li><li>Москвичев Михаил Анатольевич, Старший инженер по техническому надзору ОсОО "НУР Телеком";</li><li>Муковоз Станислав Викторович, Руководитель службы эксплуатации ОсОО "НУР Телеком".</li>
С течением времени развитие связи и телекоммуникаций в Кыргызстане набирает новые обороты. Мобильный оператор О!, как полноправный участник рынка, с каждым годом внедряет новые услуги, предоставляя соотечественникам возможность первыми пользоваться новыми технологиями, которые призваны сделать нашу жизнь комфортнее, стирать границы и расстояния.
Коллектив мобильного оператора О! искренне поздравляет своих коллег, гордится ими и желает дальнейших успехов на благо развития отрасли связи в Кыргызстане!
В центре внимания.

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