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Новости Кыргызстана

В Бишкеке 9 мая пройдет уникальная танцевальная акция "Вальс Победы"В Бишкеке 9 мая пройдет уникальная танцевальная акция "Вальс Победы"Четыре спин-оффа "Игры престолов" запущены в работу на HBOЧетыре спин-оффа "Игры престолов" запущены в работу на HBO

Через телефон можно узнать карту перекрытия дорог и мероприятий на 9 мая

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359413_ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424462-ru.html

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В Бишкеке с 4 мая начнутся праздничные мероприятия в честь Дня Победы

5 мая 2017, 15:30       Комментарии

Мэрия Бишкека совместно с мобильным приложением 2ГИС подготовили специальный проект "День Победы". Он поможет горожанам и гостям столицы сориентироваться в праздничных мероприятиях, которые пройдут в столице.
Раздел предоставляет информацию об афише мероприятий на 9 Мая, а также места демонстраций и запуска салютов.
Кроме того, при помощи афиши можно заранее узнать точное время и место проведения главных праздничных мероприятий Дня Победы. Помимо этого, есть возможность составить маршрут прогулок. А автовладельцам данное приложение поможет в выборе проезда и предоставить информацию о перекрытых улицах.

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