Через телефон можно узнать карту перекрытия дорог и мероприятий на 9 мая

5 мая 2017, 15:30 Комментарии

Мэрия Бишкека совместно с мобильным приложением 2ГИС подготовили специальный проект "День Победы". Он поможет горожанам и гостям столицы сориентироваться в праздничных мероприятиях, которые пройдут в столице.

Раздел предоставляет информацию об афише мероприятий на 9 Мая, а также места демонстраций и запуска салютов.

Кроме того, при помощи афиши можно заранее узнать точное время и место проведения главных праздничных мероприятий Дня Победы. Помимо этого, есть возможность составить маршрут прогулок. А автовладельцам данное приложение поможет в выборе проезда и предоставить информацию о перекрытых улицах.