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Безопасность во время выборов во Франции обеспечат 50 тысяч полицейских

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359434_be...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424461-ru.html

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5 мая 2017, 15:40       Комментарии

В обеспечении безопасности во время второго тура президентских выборов во Франции будет задействовано 50 тысяч полицейских и военных. Об этом сообщает BFMTV.
Согласно данным префектуры полиции Парижа, в столице на охрану общественного порядка будут направлены 12 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Пять тысяч из них будут дежурить непосредственно на избирательных участках в часы их работы, а также после закрытия, во время подсчета голосов.
Как утверждают в спецслужбах, патрульные будут располагаться таким образом, чтобы иметь возможность в течение нескольких минут прибыть на место происшествия в любой точке Парижа.
Кроме того, дополнительные наряды будут направлены на охрану избирательных штабов кандидатов в президенты.
Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. По итогам первого тура президентских выборов во Франции, который прошел 23 апреля, борьбу за пост главы государства продолжают кандидат от движения "Вперед!" Эммануэль Макрон, который набрал 24,01 процента голосов, и Марин Ле Пен, которую поддержали 21,3 процента избирателей.

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