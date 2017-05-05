В Таджикистане объяснили отказ от акции "Бессмертный полк" традициями ислам

5 мая 2017, 15:44 Комментарии

Власти Таджикистана пояснили, что акция "Бессмертный полк" не будет проводиться в Душанбе, так как она изначально не входила в план мероприятий по празднованию Дня Победы в республике. Такое заявление распространило государственное информационное агентство "Ховар".

В сообщении отмечается, что из-за боевых действий в приграничных районах Таджикистана и Афганистана власти республики не могут проводить дополнительных акций, за исключением тех, что уже были запланированы на 9 мая. "Бессмертный полк" был инициативой отдельных неправительственных организаций, поэтому его в план празднования включать не стали, пояснили чиновники.

Кроме того, согласно исламским традициям, мусульманам нельзя появляться на улицах с портретами погибших, отмечается в заявлении, опубликованном "Ховар".

Авторы сообщения призвали людей, выступающих за проведение акции, сначала разобраться в данной ситуации, прежде чем агитировать за "Бессмертный полк". "В любом государстве политические и культурные мероприятия организуют в рамках действующего законодательства", - подчеркнули в "Ховар". Там также заметили, что празднование Дня Победы направлено на воспитание патриотизма у таджикской молодежи.

Заявку по поводу "Бессмертного полка" подал в мэрию Душанбе республиканский Комитет ветеранов войны и труда. Там заявили, что сделали это еще в феврале. Во вторник, 2 мая, чиновники отказали представителям организации.

"Бессмертный полк" проводится в День Победы в ряде стран, в том числе и в Кыргызстане. Мероприятие представляет собой шествие, в ходе которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске в 2007 году.