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В Таджикистане объяснили отказ от акции "Бессмертный полк" традициями ислам

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359436_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424460-ru.html

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5 мая 2017, 15:44       Комментарии

Власти Таджикистана пояснили, что акция "Бессмертный полк" не будет проводиться в Душанбе, так как она изначально не входила в план мероприятий по празднованию Дня Победы в республике. Такое заявление распространило государственное информационное агентство "Ховар".
В сообщении отмечается, что из-за боевых действий в приграничных районах Таджикистана и Афганистана власти республики не могут проводить дополнительных акций, за исключением тех, что уже были запланированы на 9 мая. "Бессмертный полк" был инициативой отдельных неправительственных организаций, поэтому его в план празднования включать не стали, пояснили чиновники.
Кроме того, согласно исламским традициям, мусульманам нельзя появляться на улицах с портретами погибших, отмечается в заявлении, опубликованном "Ховар".
Авторы сообщения призвали людей, выступающих за проведение акции, сначала разобраться в данной ситуации, прежде чем агитировать за "Бессмертный полк". "В любом государстве политические и культурные мероприятия организуют в рамках действующего законодательства", - подчеркнули в "Ховар". Там также заметили, что празднование Дня Победы направлено на воспитание патриотизма у таджикской молодежи.
Заявку по поводу "Бессмертного полка" подал в мэрию Душанбе республиканский Комитет ветеранов войны и труда. Там заявили, что сделали это еще в феврале. Во вторник, 2 мая, чиновники отказали представителям организации.
"Бессмертный полк" проводится в День Победы в ряде стран, в том числе и в Кыргызстане. Мероприятие представляет собой шествие, в ходе которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске в 2007 году.

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