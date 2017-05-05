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Абоненты О! могут помочь ветеранам ВОВ: звонок или SMS на номер 1945

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359430_ab...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424459-ru.html

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5 мая 2017, 15:50       Комментарии

В связи с празднованием 72-летия Победы в Великой Отечественной войне мобильным оператором О! объявлена Акция "День Победы" по сбору средств, которые будут направлены на помощь ветеранам ВОВ. Присоединиться к этой инициативе может каждый, отправив SMS или позвонив на номер 1945. Стоимость такого SMS-сообщения или звонка - 20 сомов. Акция продлится до 11 мая 2017 года включительно.
День Победы – это праздник, который объединяет всех - и молодежь, и пожилые люди, и дети хранят светлую память о героях войны. В преддверии праздника мы можем объединить наши усилия и еще раз поблагодарить всех тех, кто в годы войны своим трудом, мужеством и героизмом приближал этот долгожданный день.
Данная Акция проводится не первый год. В прошлом году по её результатам помощь от абонентов сети О! была оказана 73 ветеранам ВОВ на сумму 137 тысяч 840 сомов. По результатам Акции "День Победы" в этом году мобильный оператор передаст всю сумму, собранную абонентами сети О!, в Республиканский совет ветеранов для дальнейшего адресного распределения. Отчет после завершения Акции можно будет прочитать на сайте www.o.kg и в ведущих СМИ Кыргызстана.
В центре внимания.

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