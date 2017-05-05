5 мая 2017, 15:32 Комментарии

Бишкек, 5 мая /Кабар/. В Бишкеке 9 мая пройдет уникальная танцевальная акция "Вальс Победы". Об этом сообщает фонд "Евразийцы – новая волна".

В мероприятии примут участие более 1 тыс человек, которые закружат в вальсе под песни военных лет. Масштабная и зрелищная акция будет проведена на площади Победы в 11:00.

Танцевальный флешмоб "Вальс Победы" выступает в качестве символа единства поколений, стран, народов ради мира на планете. Мероприятие проводится в целях патриотического воспитания молодежи и сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.

В этом году акция пройдет уже в третий раз. Участие в "Вальсе Победы" примут студенты из 15 вузов Бишкека, а также творческие коллективы столицы.

"Во время репетиций, которые прошли 21 апреля и 3 мая, участники показали хорошую подготовку к предстоящему мероприятию. Особенно отличились Академия МВД и Бишкекский финансово-экономический техникум им. А. Токтоналиева", - говорится в сообщении.

Организаторами акции выступает Фонд "Евразийцы – новая волна" в партнерстве с Министерством образования и науки КР и мэрией г. Бишкека.

Также 9 мая в 12:00 также на площади Победы состоится праздничный концерт с участием финалистов ежегодного фестиваля военной песни "Белые журавли".

Молодые певцы исполнят такие хиты, "Катюша", "О той весне", "Смуглянка", "Майский вальс", "Песенка фронтового шофера" и многие другие.