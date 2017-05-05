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В Бишкеке 9 мая пройдет уникальная танцевальная акция "Вальс Победы"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424457-ru.html

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5 мая 2017, 15:32       Комментарии

Бишкек, 5 мая /Кабар/. В Бишкеке 9 мая пройдет уникальная танцевальная акция "Вальс Победы". Об этом сообщает фонд "Евразийцы – новая волна".
В мероприятии примут участие более 1 тыс человек, которые закружат в вальсе под песни военных лет. Масштабная и зрелищная акция будет проведена на площади Победы в 11:00.
Танцевальный флешмоб "Вальс Победы" выступает в качестве символа единства поколений, стран, народов ради мира на планете. Мероприятие проводится в целях патриотического воспитания молодежи и сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.
В этом году акция пройдет уже в третий раз. Участие в "Вальсе Победы" примут студенты из 15 вузов Бишкека, а также творческие коллективы столицы.
"Во время репетиций, которые прошли 21 апреля и 3 мая, участники показали хорошую подготовку к предстоящему мероприятию. Особенно отличились Академия МВД и Бишкекский финансово-экономический техникум им. А. Токтоналиева", - говорится в сообщении.
Организаторами акции выступает Фонд "Евразийцы – новая волна" в партнерстве с Министерством образования и науки КР и мэрией г. Бишкека.
Также 9 мая в 12:00 также на площади Победы состоится праздничный концерт с участием финалистов ежегодного фестиваля военной песни "Белые журавли".
Молодые певцы исполнят такие хиты, "Катюша", "О той весне", "Смуглянка", "Майский вальс", "Песенка фронтового шофера" и многие другие.

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