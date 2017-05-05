Три года сотрудники Соцфонда незаконно начисляли пенсию умершей — ГП

5 мая 2017, 15:09 Комментарии

БИШКЕК, 5 мая - Sputnik. В отношении сотрудников управления Социального фонда Токтогульского района возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Дело возбуждено по статье 304 "Злоупотребление должностным положением" Уголовного кодекса КР.

"Установлено, что должностные лица вышеуказанного управления, зная о смерти пенсионерки, с 1 июня 2013 года по 31 июля 2016-го незаконно перечисляли пенсию на ее банковский счет, средства обналичивались неустановленными лицами. Кроме того, сотрудники ежегодно производили перерасчет пенсии с повышением ее размера", - говорится в сообщении надзорного органа.

По данным Генпрокуратуры, в результате этих действий государству причинен значительный материальный ущерб. В рамках уголовного дела проводится расследование.