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Три года сотрудники Соцфонда незаконно начисляли пенсию умершей — ГП

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424456-ru.html

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5 мая 2017, 15:09       Комментарии

БИШКЕК, 5 мая - Sputnik. В отношении сотрудников управления Социального фонда Токтогульского района возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Дело возбуждено по статье 304 "Злоупотребление должностным положением" Уголовного кодекса КР.
"Установлено, что должностные лица вышеуказанного управления, зная о смерти пенсионерки, с 1 июня 2013 года по 31 июля 2016-го незаконно перечисляли пенсию на ее банковский счет, средства обналичивались неустановленными лицами. Кроме того, сотрудники ежегодно производили перерасчет пенсии с повышением ее размера", - говорится в сообщении надзорного органа.
По данным Генпрокуратуры, в результате этих действий государству причинен значительный материальный ущерб. В рамках уголовного дела проводится расследование.

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