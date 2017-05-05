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ДУМК: во всех мечетях КР помолились о прекращении стихийных бедствий

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424455-ru.html

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Трагедия в Узгене: В селе Аюу прекращены поисковые работы

5 мая 2017, 15:10       Комментарии

БИШКЕК, 5 мая - Sputnik. Во всех мечетях страны на жума-намазе прочитали молитву о прекращении землетрясений и прочих бедствий, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК).
Соответствующее распоряжение издал муфтият.
Были вознесены молитвы в память о погибших от стихийных бедствий, а также о прекращении природных катаклизмов, отмечает ДУМК.
29 апреля утром на жилые дома в селе Аюу сошел оползень, под которым остались 24 человека. Были найдены тела восьми погибших. Поисковые работы прекратились в четверг.

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