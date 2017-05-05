ДУМК: во всех мечетях КР помолились о прекращении стихийных бедствий

5 мая 2017, 15:10 Комментарии

БИШКЕК, 5 мая - Sputnik. Во всех мечетях страны на жума-намазе прочитали молитву о прекращении землетрясений и прочих бедствий, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК).

Соответствующее распоряжение издал муфтият.

Были вознесены молитвы в память о погибших от стихийных бедствий, а также о прекращении природных катаклизмов, отмечает ДУМК.

29 апреля утром на жилые дома в селе Аюу сошел оползень, под которым остались 24 человека. Были найдены тела восьми погибших. Поисковые работы прекратились в четверг.