Получите 4G Wi-Fi Wingle или 4G Wi-Fi роутер всего за 1 сом от оператора О!

5 мая 2017, 12:55 Комментарии

В любом офисе продаж и обслуживания мобильного оператора О! можно получить мобильные устройства, предоставляющие скоростной 4G интернет, Wi-Fi Wingle или Wi-Fi роутер по Акции за символичную цену – всего 1 сом.

<li>Подключитесь к тарифу "Безлимит 4G + O!TV" на 60 дней за 2 380 сомов и скоростной 4G Wi-Fi Wingle ваш. Пользуйтесь скоростным интернетом везде – дома, в машине, на даче, подключив Wingle к любому устройству с USB-портом;</li><li>Хотите 4G Wi-Fi роутер? Подключайтесь к тарифу "Безлимит 4G + O!TV" на 90 дней за 3 570 сомов. Роутер легкий, компактный и обеспечивает до 6 часов автономной работы.</li>

Оба 4G-устройства обеспечивают доступ к мобильному интернету одновременно на 10 мобильных устройствах, что очень удобно в большой семье или дружеской компании, которая любит часто собираться вместе, чтобы послушать любимую музыку или посмотреть фильмы.

Обратите внимание - пока действует Акция, стоимость подключения к тарифу "Безлимит 4G + O!TV" снижена. Спешите воспользоваться выгодным предложением, экономьте на покупке устройства, оплачивая только за услуги мобильного интернета и телевидения . Количество роутеров ограничено.

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