Рейтинг, где в Кыргызстане больше людей сдают биометрические данные

5 мая 2017, 15:06 Комментарии

На сегодняшний день количество сдавших свои биометрические данные достигло около 3 млн., человек. Однако за последний месяц количество граждан пройти эту процедуру заметно увеличилось.

По данным ГРС, всего по республике за апрель месяц текущего года биометрию сдали 7209 человек.

<li>Чуйская область – 1582; </li><li>Ошская область – 1355;</li><li>Нарынская область – 1307 ;</li><li>Бишкек – 1023;</li><li>Иссык-Кульская область – 750; </li><li>Жалал-Абадская область – 460; </li><li>Баткенская область – 594; </li><li>Таласская область– 138.</li>

Как отмечают в ГРС, эти данные в два раза больше показателей за предыдущие месяцы текущего года. В ведомстве отметили, что биометрию можно сдать в любом пункте сбора независимо от прописки или фактического проживания бесплатно.

Места, где можно пройти процедуру сдачи данных указаны на официальном сайте регистрационной службы.