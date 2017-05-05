Доллар США: 67.6332 (-0.0518) 
Евро: 73.8487 (-0.0092) 
Золото: 39.73 $/гр (-0.59) 
Серебро: 0.53 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Три года сотрудники Соцфонда незаконно начисляли пенсию умершей — ГПТри года сотрудники Соцфонда незаконно начисляли пенсию умершей — ГППрезиденты Кыргызстана и России обсудили по телефону дальнейшее взаимодействиеПрезиденты Кыргызстана и России обсудили по телефону дальнейшее взаимодействие

Рейтинг, где в Кыргызстане больше людей сдают биометрические данные

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359415_re...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424452-ru.html

Похожие новости

Люди вынуждены жить в палатках — эхо землетрясений на юге Кыргызстана

На каждую вешают ценник — о слухах вокруг кыргызстанских конкурсов красоты

Президенты Кыргызстана и России обсудили по телефону дальнейшее взаимодействие

Штормовое предупреждение: на выходных по Кыргызстану ожидаются ливневые дожди

Россия досрочно списала долг Кыргызстану в размере $240 млн

5 мая 2017, 15:06       Комментарии

На сегодняшний день количество сдавших свои биометрические данные достигло около 3 млн., человек. Однако за последний месяц количество граждан пройти эту процедуру заметно увеличилось.
По данным ГРС, всего по республике за апрель месяц текущего года биометрию сдали 7209 человек.
<li>Чуйская область – 1582; </li><li>Ошская область – 1355;</li><li>Нарынская область – 1307 ;</li><li>Бишкек – 1023;</li><li>Иссык-Кульская область – 750; </li><li>Жалал-Абадская область – 460; </li><li>Баткенская область – 594; </li><li>Таласская область– 138.</li>
Как отмечают в ГРС, эти данные в два раза больше показателей за предыдущие месяцы текущего года. В ведомстве отметили, что биометрию можно сдать в любом пункте сбора независимо от прописки или фактического проживания бесплатно.
Места, где можно пройти процедуру сдачи данных указаны на официальном сайте регистрационной службы.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум