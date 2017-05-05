Штормовое предупреждение: На дорогах ожидается сход снежных лавин, в горных районах селеопасно

5 мая 2017, 14:53 Комментарии

Министерство чрезвычайных ситуаций распространило штормовое предупреждение. Как сообщает пресс-служба МЧС, 4-8 мая в связи с выпавшими, ожидаемыми осадками и повышением температуры воздуха в горных районах и на автодорогах Бишкек-Ош (перевал Тёо-Ашуу: 121-128, 132-136км, Ала-Бел, ущелье Чычкан: 225-250км), Каракол-Энилчек (перевал Чон-Ашуу) 45-92км, Барскоон-Ак-Шыйрак (перевалы Барскоон и Соок: 60-68км) сохраняется сход снежных лавин и снежные заносы.

На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров.

С 7 по 9 мая в связи с локальными ливневыми дождями по предгорным и горным районам республики селеопасно, на реках ожидаются подъемы уровня воды.