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МЧС: Движение транспорта на дороге Бишкек—Ош будет временно приостановлено из-за спуска лавинМЧС: Движение транспорта на дороге Бишкек—Ош будет временно приостановлено из-за спуска лавинШтормовое предупреждение: на выходных по Кыргызстану ожидаются ливневые дождиШтормовое предупреждение: на выходных по Кыргызстану ожидаются ливневые дожди

Штормовое предупреждение: На дорогах ожидается сход снежных лавин, в горных районах селеопасно

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424451-ru.html

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Беспредел на дорогах: виноваты маршрутки?!

5 мая 2017, 14:53       Комментарии

Министерство чрезвычайных ситуаций распространило штормовое предупреждение. Как сообщает пресс-служба МЧС, 4-8 мая в связи с выпавшими, ожидаемыми осадками и повышением температуры воздуха в горных районах и на автодорогах Бишкек-Ош (перевал Тёо-Ашуу: 121-128, 132-136км, Ала-Бел, ущелье Чычкан: 225-250км), Каракол-Энилчек (перевал Чон-Ашуу) 45-92км, Барскоон-Ак-Шыйрак (перевалы Барскоон и Соок: 60-68км) сохраняется сход снежных лавин и снежные заносы.
На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров.
С 7 по 9 мая в связи с локальными ливневыми дождями по предгорным и горным районам республики селеопасно, на реках ожидаются подъемы уровня воды.

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