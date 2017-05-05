МЧС: Движение транспорта на дороге Бишкек—Ош будет временно приостановлено из-за спуска лавин

5 мая 2017, 14:57 Комментарии

Министерство чрезвычайных ситуаций 5-9 мая будет проводить принудительный спуск лавин на 132-135, 198-250 км автодороги Бишкек-Ош.

Как сообщает пресс-служба МЧС, сегодня начнутся меропрития по принудительному спуску лавин на 250 км автодороги (Токтогульский район, Жалал-Абадская область).

МЧС предупреждает, что передвижение автомашин временно будет приостановлено только во время проведения принудительного спуска снежной массы на лавиноопасных участках. Полностью автодорога закрываться не будет.