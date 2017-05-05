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А.Атамбаев и В.Путин обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействияА.Атамбаев и В.Путин обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействияШтормовое предупреждение: На дорогах ожидается сход снежных лавин, в горных районах селеопасноШтормовое предупреждение: На дорогах ожидается сход снежных лавин, в горных районах селеопасно

МЧС: Движение транспорта на дороге Бишкек—Ош будет временно приостановлено из-за спуска лавин

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424450-ru.html

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5 мая 2017, 14:57       Комментарии

Министерство чрезвычайных ситуаций 5-9 мая будет проводить принудительный спуск лавин на 132-135, 198-250 км автодороги Бишкек-Ош.
Как сообщает пресс-служба МЧС, сегодня начнутся меропрития по принудительному спуску лавин на 250 км автодороги (Токтогульский район, Жалал-Абадская область).
МЧС предупреждает, что передвижение автомашин временно будет приостановлено только во время проведения принудительного спуска снежной массы на лавиноопасных участках. Полностью автодорога закрываться не будет.

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