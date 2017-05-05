Ввезенного в 2017 году в Кыргызстан лекарственного морфина хватит на 2 месяца

5 мая 2017, 14:11 Комментарии

Лекарственного морфина в Кыргызстане хватит на 2 месяца, сообщает министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

По его данным, 2015-2016 года дефицита в наркотических лекарственных средствах не наблюдалось.

"В 2017 году импорт составил 5,34% от утвержденной квоты. Ввезенное количество морфина на 2017 год хватит на 2 месяца. На сегодняшний день остаток морфина на складах фирм-импортеров составляет 14,1% от утвержденной госквоты. Количество морфина с учетом остатков, имеющихся на фармацевтических складах, хватит на 5 месяцев для обеспечения рынка республики. В связи с существующей системой контроля за наркотическими и психотропными лекарственными средствами в настоящее время на их реализацию через аптечную сеть в Кыргызстане имеют право только две фармацевтические компании – "Фармацевт-Трейд" и "Неман-Фарм".

Министр отметил, что новый пакет законопроектов по лекарственным средствам и изделий медицинского назначения рассматривается в ЖК во втором чтении, который решит такие проблемы как монополизм в данном бизнесе.

"Естественно, никто из баронов фармбизнеса не хотел бы изменить ту систему, по которой постоянно капает деньги за продажу лекарственных средств. Искусственное создание информационной ситуации по обеспечении лекарственных средств еще раз доказывает, что новый закон – необходимость", – добавил Батыралиев.