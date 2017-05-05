Штормовое предупреждение: на выходных по Кыргызстану ожидаются ливневые дожди

5 мая 2017, 14:51 Комментарии

С 7 по 9 мая в связи с локальными ливневыми дождями по предгорным и горным районам республики селеопасно, на реках ожидаются подъемы уровней воды, сообщает пресс-служба МЧС.

С 4 по 8 мая в связи с выпавшими, ожидаемыми осадками и повышением температуры воздуха в горных районах и на авто дорогах Бишкек – Ош (перевал Төө-Ашуу)121-128, 132-136-м км, (Ала-Бел, ущелье Чычкан) 225-250-м км, Каракол – Эңилчек (перевал Чоң-Ашуу) 45-92-м км, Барскоон – Ак-Шыйрак (перевалы Барскоон и Сөөк) 60-68-м км сохраняется сход снежных лавин и снежные заносы. На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.