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Новости Кыргызстана

Штормовое предупреждение: На дорогах ожидается сход снежных лавин, в горных районах селеопасноШтормовое предупреждение: На дорогах ожидается сход снежных лавин, в горных районах селеопасноРоссия досрочно списала долг Кыргызстану в размере $240 млнРоссия досрочно списала долг Кыргызстану в размере $240 млн

Штормовое предупреждение: на выходных по Кыргызстану ожидаются ливневые дожди

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/shtorm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424447-ru.html

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5 мая 2017, 14:51       Комментарии

С 7 по 9 мая в связи с локальными ливневыми дождями по предгорным и горным районам республики селеопасно, на реках ожидаются подъемы уровней воды, сообщает пресс-служба МЧС.
С 4 по 8 мая в связи с выпавшими, ожидаемыми осадками и повышением температуры воздуха в горных районах и на авто дорогах Бишкек – Ош (перевал Төө-Ашуу)121-128, 132-136-м км, (Ала-Бел, ущелье Чычкан) 225-250-м км, Каракол – Эңилчек (перевал Чоң-Ашуу) 45-92-м км, Барскоон – Ак-Шыйрак (перевалы Барскоон и Сөөк) 60-68-м км сохраняется сход снежных лавин и снежные заносы. На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

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