У жителей Таласской и Чуйской областей изъято 1,5 кг. наркотиков

5 мая 2017, 14:29 Комментарии

Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР изъяли у жителя Таласской области Кара-Бууринского района более килограмма наркотического вещества растительного происхождения.

По данным правоохранителей, в кармане брюк 59-летнего гражданина К.А., было найден наркотик весом шесть грамм, позднее схожее вещество, но в более крупном количестве было найдено в его доме.

Кроме того, в селах Лебединовка и Новопокровка были задержаны еще двое граждан. Так у 24-летнего Б.К., было изъято 100 грамм, и у 20-летнего Ш.В., обнаружено полкилограмма марихуаны

В настоящее время все задержанные переданы в следственные подразделения территориальных ОВД, решается вопрос об избрании им меры пресечения.