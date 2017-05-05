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У жителей Таласской и Чуйской областей изъято 1,5 кг. наркотиков

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359411_y_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424445-ru.html

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5 мая 2017, 14:29       Комментарии

Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР изъяли у жителя Таласской области Кара-Бууринского района более килограмма наркотического вещества растительного происхождения.
По данным правоохранителей, в кармане брюк 59-летнего гражданина К.А., было найден наркотик весом шесть грамм, позднее схожее вещество, но в более крупном количестве было найдено в его доме.
Кроме того, в селах Лебединовка и Новопокровка были задержаны еще двое граждан. Так у 24-летнего Б.К., было изъято 100 грамм, и у 20-летнего Ш.В., обнаружено полкилограмма марихуаны
В настоящее время все задержанные переданы в следственные подразделения территориальных ОВД, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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