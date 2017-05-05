Россия досрочно списала долг Кыргызстану в размере $240 млн

5 мая 2017, 14:34 Комментарии

Соглашением между Кыргызстаном и Россией от 2012 года об урегулировании задолженности на общую сумму порядка 500 миллионов долларов российской стороной были единовременно списаны 188,9 млн долларов США, предоставленные стране во время президента Акаева. Остальные 300 млн долларов США, которые были предоставлены стране уже при Бакиеве, должны были списываться поэтапно начиная с 2016 равными долями по 30 млн долларов ежегодно до 2025 года.

Соответственно задолженность Кыргызстана перед Россией составляла $240 млн. Однако, согласно подписанному накануне Председателем Правительства России Дмитрием Медведевым распоряжению, долг Кыргызстана перед Россией в размере 240 миллионов долларов списывается полностью единовременно. Так, задолженность Кыргызстана перед Россией считается полностью погашенным.