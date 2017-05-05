МЧС устанавливает палатки в селах, пострадавших от землетрясений

5 мая 2017, 14:21 Комментарии

Министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов 4 мая ознакомился с обстановкой, сложившейся после землетрясения на юге Кыргызстана, и встретился с местными жителями.

Как сообщает пресс-служба МЧС, после землетрясения, произошедшего на границе Кыргызстана и Таджикистана 3 мая, был обследован 281 жилой дом, 66 из которых, по предварительным данным, пришли в аварийное состояние, в 215 домах имеются мелкие трещины. Также обследовано 6 социальных объектов, 4 из них в аварийном состоянии (2 здания фельдшерстко-акушерского пункта, 1 "Кыргызпочтасы" и 1 школа).

МЧС выделено 100 пятиместных палаток, которые установлены в селах Карамык (63 палатки, заселено 445 человека), Жекенди (10 палаток, заселено 66), Кара-Тейит(16, 125), Чулук (5, 42 человека), Шибе (6, 39).

5 мая дополнительно выделены 200 палаток, они доставлены в район произошедшего землетрясения. На данный момент 25 спасателей из Республиканского отдельного отряда МЧС КР устанавливают палатки.