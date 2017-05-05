Детям, пострадавших в результате ЧС, организуют летний отдых

5 мая 2017, 14:16 Комментарии

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова 4 мая заслушала отчет министерств труда и социального развития, здравоохранения, а также образования и науки по оказанию помощи жителям села Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Напомним, 29 апреля в данном населенном пункте сошел оползень, унесший жизни 24 граждан. Султанбекова дала ряд поручений министерствам и ведомствам социального блока.

А именно, министерству образования и науки поручено организовать летний отдых для детей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, проработать вопрос организации дошкольной подготовки, оказании помощи при поступлении в высшие учебные заведения выпускникам школ.

Кроме того, Министерству труда и социального развития поручено уделить внимание на необходимость индивидуальной работы с пострадавшими семьями и вести работу по социальным выплатам прозрачно и точно.

Министерству здравоохранения сформировать группу специалистов для оказания своевременной психологической и медицинской помощи.

"Работа министерств и ведомств социального блока в населенных пунктах, пострадавших от природных катаклизмов, должна вестись скоординировано. Особенно учитывая то, что структурные подразделения на местах не всегда имеют необходимые ресурсы для оперативного оказания помощи. Каждый из вас должен лично посетить пострадавшие населенные пункты, узнать в чем нуждаются люди, и откомандировать одного из своих заместителей до завершения и ликвидации последствий произошедших чрезвычайных ситуаций", - подчеркнула вице-премьер-министр.

Так, согласно данным минздрава, в селе Аюу Узгенского района Ошской области работает мобильная клиника, тремя врачами которой принято 160 пациентов. Дополнительно с Центра общей врачебной практики села Мырзаке направлена бригада из 5 врачей.

Районная больница в городе Узген работает в усиленном режиме, установлены дополнительные койки, все пациенты обеспечены медикаментами. В настоящее время 15 человек из числа жителей села Аюу получили лечение. 9 граждан выписаны из больницы, 6 получают стационарное лечение, 1 тяжело больной находится в реанимации с диагнозом геморрагический инсульт.

После землетрясения в селе Карамык Чон-Алайского района Ошской области разрушен стационарный Центр семейной медицины, вследствие чего прием пациентов временно осуществляется в помещении столовой, которая была построена в 2016 году. В селе Жекенди также разрушено стационарное отделение, прием граждан ведется в центре семейной медицины. В больнице Чон-Алайского района 1 гражданину оказана амбулаторно-медицинская помощь, пациент выписан.

Вследствие схода грунта между селом Сары-Бээ и городом Майлуу-Суу, произошедшего 28 апреля, перекрыта дорога и русло реки. На сегодня в селе Сары-Бээ работает Центр семейной медицины со штатом в 3 врача, 4 медсестры и 1 фельдшера. В городской больнице Майлуу-Суу создана бригада врачей, которая оказывает медицинскую помощь на месте.

По информации минсоцтруда, в настоящее время территориальным подразделением проводится оценка потребностей населения для предоставления социальных выплат в установленном порядке.

Разработана матрица мер срочного реагирования, предусматривающая меры по социальной защите населения, реагированию по вопросам защиты детей, организации общественных-оплачиваемых работ. Кроме этого, среди родственников погибших в результате схода оползня в селе Аюу проводится информационно-разъяснительная работа по предоставлению пособий на погребение и потере кормильца.

Минобразнаукой принято решение о закрытии школы имени Б.Тешбаева в селе Аюу. Ученики школы обучаются в две смены в 3 жилых домах. Вследствие землетрясения, произошедшего в Чон-Алайском районе мелкие разрушения получили 17 школ и 14 детских садов.

В данных образовательных учреждениях учебный процесс приостановлен до 10 мая, со стороны министерства будет образована рабочая группа и оказана помощь образовательным учреждениям в пострадавших районах.